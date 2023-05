Internauci już wiedzą, jak na IMIĘ będzie miała córka Wersow i Friza! Youtuberka opublikowała wymowny wpis (FOTO)

Depeche mode 15 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakimiś zachodnimi słowami czy nazwami Fritz czy tam nasrol polują na młodych żeby podnieść sprzedaż nie wiem czego czy zainteresowanie bo hasło to oby pisali byle co aby pisali,ale że mnie głupka nie zrobią,zwalczam to serialami komediowymi,tfu