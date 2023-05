Wersow i Friz mówią, czy pokażą córkę w internecie! Mają też już plan na jej edukację...

Ehh 1 godz. temu zgłoś do moderacji 62 7 Odpowiedz

Naprawdę obrzydliwe …. twarz i wizerunek dziecka już na zawsze zostanie w upokarzających filmach pokroju „koło fortuny” … Tak idealna gratka dla pedofili i darknetu … tyle mówi się o ochronie danych dziecka i szanowaniu jego praw .. a oni będą robić pienidze i wykorzystywać twarz dziecka komercjalizować jego wizerunek nieświadomego dziecka straszne to jest.. „on nie wie” wiec warto go wykorzystywać .. współczuje temu dziecku bardzo … nawet jak pójdzie do szkoły prywatnej to dzieci będą się z niego śmiać … nie będzie miał przyjaciół..