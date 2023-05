Wersow przez przypadek ZDRADZIŁA IMIĘ DZIECKA?! Fani nie mają wątpliwości (WIDEO)

W lutym Karol Wiśniewski, znany jako " Friz ", oraz Weronika Sowa, zwana pod pseudonimem " Wersow ", ogłosili, że spodziewają się pierwszego dziecka. Po opublikowaniu filmu z ich ostatnich wakacji fani nieustannie rozważają, co może oznaczać tajemnicze "M" pokazane w kadrze. Okazuje się, że influencerka mogła zdradzić imię córeczki już jakiś czas temu.

Wersow i Friz ujawnili imię dziecka?

Zainteresowanie imieniem dziecka pary influencerów jest ogromne. Użytkownicy TikToka twierdzą, że znaleźli odpowiedź na to nurtujące wszystkich pytanie. Podobno Wersow mogła zdradzić imię już dawno temu, w jednym z filmów, jeszcze za czasów słynnej Ekipy.

Internauci zastanawiają się, co oznacza tajemnicze "M" w sercu, które zostało pokazane na ostatnim filmie Karola. Według informacji przekazanych przez portal Boop, użytkownicy TikToka zabawili się w detektywów i próbowali rozwiązać zagadkę.

Mnie się podoba, bo Maja to jest taka dziewczyna, której jako jedynej imię mnie nie zraziło. Też miałyście taką koleżankę, która coś robiła, co wam nie odpowiadało albo komuś podpadła? I od razu to imię odpada dla dzieci - powiedziała Weronika.