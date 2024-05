Odpicowana Wersow BALUJE z Frizem do trzeciej nad ranem. Fajnie się bawią? (ZDJĘCIA)

Od kilku lat Friz i Wersow tworzą jeden z najbardziej publicznych związków w polskim internecie. W zeszłym roku youtuberzy zostali rodzicami Mai i umiejętnie łączą karierę medialną z wychowaniem córki i życiem prywatnym. Ostatnio młodzi rodzice z dziesięciomiesięczną córką wybrali się na wczasy do Afryki. Oczywiście fani pary mogli przeżywać wyprawę razem z nimi, dzięki skrupulatnym relacjom w sieci.

Egzotyczna eskapada youtuberów dobiegła właśnie końca. I choć po powrocie do kraju Wersow i Friz nie mogą narzekać na nadmiar wolnego czasu, to jednak udało się im wygospodarować chwilę, by rozerwać się w gronie znajomych.