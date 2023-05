Kolejna architektka z programu "Nasz nowy dom" komentuje zwolnienie Katarzyny Dowbor: "Wychodzę powoli z SZOKU" (FOTO)

Oho 1 godz. temu zgłoś do moderacji 132 6 Odpowiedz

Jak widać ludzie tworzący ten program tworzyli dobrą, lubiącą się i zgraną ekipę. Kogo Miszczak zamierza tam wsadzić? Kim na siłę chce uszczęśliwić widzów? Dowbor należy go starej gwardii, ale to bardzo dobra marka. Nie żadna nudna niedouczona dziunia. Do tego w programie jest szczera empatyczna, ale nie ckliwa na pokaz. Uważaj Miszczak bo nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.