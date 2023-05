TYLKO NA PUDELKU: Izabela Janachowska ZASTĄPI Katarzynę Dowbor w "Nasz nowy dom"?! Mamy komentarz: "To dla mnie wielki zaszczyt"

coś wam napis... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Coś wam napiszę, choć pewnie zaraz zniknie. Jeśli to prawda z tą skrzeczącą panią to pewnie mężuś posmarował, natomiast ze edek na to poszedł to szok i niedowierzanie. Kaśka była w tym prawdziwa, widać było że ma do tych specyficznych, jak by nie patrzeć, ludzi podejście, serdeczność ale taką niewymuszoną, co wynika zapewne z jej, nie wymawiając, wieku i doświadczenia życiowego - po prostu. Ten format z nią się po prostu sprawdzał i dlatego był tak popularny. Nie wyobrażam sobie izki w tej roli. Pani od zamożnego mężusia, nie skalana prawdziwą pracą, jeżdżąca bentleyem po ziemniaki, jak można taką osobę "wsadzić" w taki program??? Porażka. Edward idz już na emeryture.