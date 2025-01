Kolejne mroczne historie z przeszłości Diddy'ego wychodzą na jaw. W latach 80. miał BRUTALNIE POBIĆ studentkę

Zobacz także: Piotr Stramowski o kryptowalutach. Przyznał, że został okradziony: "To trochę tak jakby Ci się ktoś do domu włamał..."

Mroczne sekrety z przeszłości Diddy'ego

Serial dokumentalny przedstawia m.in. incydent z 2010 r., kiedy to Combs zaatakował swoją ówczesną partnerkę, Cassie . Według relacji, piosenkarka doznała obrażeń, ale bała się zgłosić sprawę na policję. Combs przyznał się do ataku na byłą ukochaną, określając swoje działania jako "niewybaczalne". Pozew Cassie został szybko rozstrzygnięty, ale wywołał falę kolejnych oskarżeń i śledztwo federalne w sprawie handlu ludźmi.

Zaczął ją bić, chłostać pasem, a ona to znosiła. Krzyczeliśmy: "Zejdź z niej…". A on odpowiedział: "Zajmijcie się swoimi sprawami". Dalej krzyczeliśmy: "Zostaw ją, k..wa, w spokoju" - wspominają świadkowie.

Zarzuty o handel ludźmi i szokujące wyznania jednej z ofiar

W serialu przypomniano, że Diddy'ego oskarżono w 14-stronnicowym akcie o handel żywym towarem, zmuszanie do prostytucji i przemoc seksualną . Combs miał organizować tzw. freak offy, podczas których odurzał kobiety i mężczyzn, by ich wykorzystywać. W jego domu znaleziono tysiące butelek dziecięcej oliwki, używanej podczas tych wydarzeń.

Jeden z wątków poświęcono April Lampros, która poznała Combsa w 1994 r. i oskarżyła go o napaść seksualną. Twierdzi, że zmuszał ją do zażywania narkotyków i współżycia z jego byłą partnerką. Wspominała o napaści w hotelu w 1995 roku, a także o sytuacjach, w których była zmuszana do aktów seksualnych w garażu. Według relacji kobiety, Combs groził jej utratą pracy, jeśli nie będzie postępować zgodnie z jego oczekiwaniami. Jej pozew to tylko jedno z wielu oskarżeń wobec muzyka.