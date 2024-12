Kolejna kobieta pozywa Diddy'ego o GWAŁT. Po wypiciu drinka obudziła się w szpitalu: "Koszula była podarta, nie miała na sobie bielizny"

Po pierwszych stronach książki Żony Konstancina jest oczywistym fakt ze autorka została zlikwidowana. Inne żonki konstancina dostały jasny przekaz ze nie warto się uzewnętrzniać zbytnio bo skończycie jak ona. Żeby czasem im do głowy nie przyszło walczyć o godne ich traktowanie. Efekt na pewno zostanie osiągnięty. To nie depresja, to nie leki które brała doprowadziły do krwotoku / jak to mama zmarłej obwieściła na cały głos. Zrobiła to publicznie i szybko żeby dać znać że zaakceptowała fakt ze corka zmarła śmiercią naturalna i mama i pozostali członkowie rodziny zmarłej nie będą drążyć tematu ze strachu o swoje bezpieczeństwo i bliskich.