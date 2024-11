Modelka wspomina imprezę u Diddy'ego, gdy ten był z Jennifer Lopez: "Zaprowadził nas do sypialni i zaczął się rozbierać"

Jak staną przed sądem to zasada poufności zostanie zniesiona wiec brudy i tak ujrzą światło dzienne tylko trochę później jak na dobre ruszy proces. Oczywiście mogą skorzystac i za pewne wielu skorzysta z prawa do odmowy zeznań ale nie wszyscy. Każdy kto z celebrytów odmówi składania zeznań już zostanie do końca swojego celebryckiego życia naznaczony jak ten co miał współudział. Wiec z ich punktu widzenia i tak źle i tak nie dobrze. Jak Diddy uświadomi sobie (a wkoncu uświadomi) w pewnym momencie procesu że nie ma szans na wyjście i zostanie w więzieniu do końca życia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia to nie dopuści żeby sam siedział za wszystko. Zacznie wiec sypać swoich „przyjaciół” na różnych szczeblach ważności (skrupułów nie bedzie mial żadnych)i TEGO CELEBRYCI boja się najbardziej! Za pewne zostanie zmieniany kilkukrotnie adwokat Diddiego ponieważ będzie potrzebował obrońcy z naprawdę „wielkimi jajkami” żeby robić kontrę i atak na „ważne persony”. Większość jednak bronić go nie będzie chciała i pieniądze nie będą grały żadnej roli. Wtedy zamek zacznie się sypać na dobre aż runie. Diddiego na pewno trzeba chronić jako głównego oskarżonego ponieważ będą próby jego zlikwidowania. Macie wiec scenariusz. Tak to będzie wyglądać. Ps. A tak na marginesie: każdy dorosły człowiek idąc na imprezę do Diddiego wiedział na co się pisze. Tutaj kluczowe jest kto był tam dobrowolnie i kto nie był pełnoletni.