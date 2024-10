Jennifer Lopez została zapytana o Diddy'ego. Gwiazda natychmiast WYBIEGŁA z pomieszczenia. Wymowna reakcja?

Mnie bardziej bawi, że już te 20 lat temu czy kiedy to było opowiadała w mediach jak to uczestniczą z Puffem w różnych zabawach erotycznych i nie tylko, ba, budowała na tym karierę, a potem diva i wszyscy zaskoczeni. Krótką pamięć mają dziennikarze serwisów plotkarskich. Druga taka agentka to oczywiście Angelina Jolie, która budowała sławę na związku Billy Bobem Thortonem, opowiadała jak to piją swoją krew i inne bzdury, teraz pierwsza siostra miłosierdzia. Komedia. Ale ważne, że celebryci powiedzą Wam na kogo macie głosować.