Kolejne oświadczenie Fame MMA po aferze z youtuberami. Rozwiązano kontrakt ze streamerem. "Tani, niesmaczny żart"

Problemem dziś nie są tylko Ci mężczyźni, którzy wykorzystuję młode dziewczyny(zaznaczam, chodzi tylko i wyłącznie o nastolatki, które są świadome swojej seksualności i świadomie ją podkreślają, czyli wiele dzisiejszych 13/14 latek….), ale też wykorzystywane. Niestety, ale wiele nastolatek myśli wyłącznie o zdobyciu sławy i pieniędzy, bądź po prostu łatwym życiu bez większego wysiłku. Chcą zostać influ i żyć na poziomie, tak jak ich idole. Wiedzą, że najłatwiejszą drogą do wymarzonego punktu jest związek/romans z kim znanym/bogatym. Wiele z nich nie ma takiego kręgosłupa moralnego, jak młodzież jeszcze 10/15lat temu i nie chce im się dochodzić do sukcesu ciężką pracą, idą na łatwiznę. Mam możliwość poznawać wiele nastolatek i mówię to na podstawie większej grupy odniesienia. Mężczyźni wykorzystujący młode dziewczyny to zwyrole i powinni być srogo karani, ale zacznijmy „wychowywać” nastolatki tak żeby miały do siebie choć trochę szacunku i nie inicjowały takich relacji. Jak ja byłam nastolatką (ur. w latach 90) to dziewczyny o wątpliwej moralności były wyjątkiem, spotykał je ostracyzm, a niestety teraz są normą i nikt ich nie wyklucza. Skala tego problemu jest na prawdę duża i zacznijmy też napiętnować dziewczyny za bycie wyrachowanymi. Nie zawsze wina leży tylko i wyłącznie po stronie mężczyzny (oczywiście chodzi mi o przypadki, gdzie dziewczyna z pełną premedytacją pisze, spotyka się i sypia z facetem). Jeśli będziemy besztać tylko mężczyzn, bez wspomnienia o tym, kto dobrowolnie był w tej relacji (np. współżył) to te dziewczyny zawsze będą się tak prowadziły, bo nie ponoszą konsekwencji i nie mają jakiejkolwiek refleksji. Zaraz zaatakuje mnie multum kobiet, ale proszę przeanalizujcie to, co napisałam i zastanówcie się, czy nie mam choć trochę racji.