Kolejne wakacje Izabeli Janachowskiej: zabawa z synem, czułości z mężem i sesja na plaży w panterkowym stroju (ZDJĘCIA)

niuniuś 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Wolałbym poczytać o Chrisie Evansie i Albie Baptiście, ale Pudel go chyba nie lubi. Ogólnie tu ciągle o tych samych celebrytach piszą. I połowa to nie wiem kto to jest.