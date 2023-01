Ewa Minge składa hołd Izabeli Janachowskiej: "Mogła opalać się i nic nie robić. ONA PRACUJE"

Ewa Minge komentuje konflikt na linii Smaszcz-Janachowska

Czas pokazał, że ostry komentarz Pauliny Smaszcz był zaledwie początkiem medialnej burzy. Izabela Janachowska nie pozostała bowiem dłużna byłej żonie Macieja Kurzajewskiego i opublikowała w sieci wymienione z celebrytką prywatne wiadomości, rozpoczynając tym samym wojnę na screeny, instagramowe wpisy i oświadczenia. Gdy zaś "kobieta petarda" posądziła Izę o "rolowanie męża finansowo" , do dyskusji włączył się nawet Krzysztof Jabłoński, który zagroził Smaszcz prawnikami. Na temat sporu celebrytek wypowiedziało się wówczas także kilka osób ze świata show biznesu - w gronie tym znalazła się na przykład Ewa Minge . Projektantka otwarcie stanęła wówczas w obronie Janachowskiej i Jabłońskiego, zapewniając m.in., że milioner nie porzucił żony dla obecnej ukochanej.

Ostatnio Ewa Minge ponownie zabrała głos na temat pamiętnego konfliktu na linii Smaszcz-Janachowska. We wtorek projektantka pojawiła się na premierze książki Joanny Racewicz i wówczas udzieliła wywiadu reporterce Jastrząb Post. Podczas rozmowy celebrytkę zapytano, czy Paulina Smaszcz kontaktowała się z nią po tym, jak publicznie stanęła po stronie Janachowskiej i Jabłońskiego. Projektantka zdradziła, że nie miała ostatnio okazji rozmawiać z "kobietą petardą", lecz zapewniła, że darzy celebrytkę ogromną sympatią. Jednocześnie po raz kolejny postanowiła publicznie okazać wsparcie Janachowskiej i jej mężowi.

W rozmowie z Jastrząb Post Minge podkreśliła, że lubi i wspiera Paulinę Smaszcz oraz doświadczyła z jej strony "samego dobra". Projektantka wspomniała o sytuacji, kiedy to "kobieta petarda" bez wahania zgodziła się poprowadzić imprezę jej fundacji, nie oczekując w zamian żadnego wynagrodzenia.

Nie wiem, co się stało. Nie chcę dochodzić, co się wydarzyło. Może miała jakieś złe informacje, może jakiś impuls zadziałał (...). Wiem, że jak serce pęka z różnych powodów i w środku w nas ta cała wiedza, którą mamy, eksploduje, to człowiek czasami trochę za bardzo szeroko pójdzie - oceniła.