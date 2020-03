Kolejne zmiany w radiowej Trójce: Gaba Kulka ODCHODZI z rozgłośni, a Piotr Łodej zastępuje Wojciecha Manna...

To jakby zostać łamistrajkiem - cytowano wypowiedź jednego z pracowników na portalu Wyborcza.pl.

Teraz okazuje się, że to nie koniec zmian w Programie III Polskiego Radia. W czwartek swoją decyzję o odejściu z Trójki ogłosiła Gaba Kulka , która pracowała w stacji przez ostatnie trzy lata. Dziennikarka nie podała powodów takiej decyzji i jedynie podziękowała fanom za wspólnie spędzony czas .

Co więcej, w porannym wydaniu programu Zapraszamy do Trójki zamiast Wojciecha Manna pojawił się na antenie Piotr Łodej. O tym fakcie mówiło się jeszcze w czwartek wieczorem, a informacje ostatecznie się potwierdziły. Do tej pory Łodej prowadził poranną audycję Trójkowy Budzik, która kończyła się tuż przed tym, jak na antenę wchodził Mann.





Myślicie, że to nie koniec zmian w radiowej Trójce?