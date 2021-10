Kolejne zmiany w życiu Adama Zdrójkowskiego. Po rozstaniu z Wiktorią... ŚCIĄŁ WŁOSY (FOTO)

flaga 1 godz. temu zgłoś do moderacji 428 57 Odpowiedz

Adam jest świetny, ma to coś. Jest jednak jeszcze młody, widać w nim tę chłopięcość, młodość - jako dorosły mężczyzna będzie fantastyczny. na pewno był zakochany i zapatrzony w Wiktorię. ona zaś poczuła swędzenie w kroczu i chciała spróbować energii innego mężczyzny. po latach będzie wracała pamiecią do Adama, bo bez wątpienia on jest dobrym mężczyzną. i można właściwie stwierdzić (i myślę, że wiele kobiet się ze mną zgodzi), że wlaście wkroczyła, weszła w wyścig (nigdy nie kończący się) w poszukiwaniu tego właściwego, nie istniejącego faceta. to zaboli po latach.