Jeszcze niedawno Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski nie potrafili się od siebie oderwać. Co poszło NIE TAK? (ZDJĘCIA)

Kto by pomyślał, że poniedziałkowy finał "Tańca z gwiazdami" i towarzyszące mu afterparty wywołają w sieci tyle szumu. Najpierw Jan Kliment dosadnie dał do zrozumienia, co sądzi o zwycięzcach programu niespodziewanym wyskokiem uchwyconym podczas transmisji na żywo tuż po ogłoszeniu werdyktu. Potem było jeszcze ciekawiej. Na zdjęciach paparazzi sprzed jednego ze stołecznych klubów paparazzi uchwycili moment "zbliżenia" Wiktorii Gąsiewskiej i Jakuba Lipowskiego, którzy nie potrafili oderwać od siebie rąk. Niemal namacalną sympatią zapałali do siebie również brat gwiazdy "Rodzinki.pl" i Oliwia Bieniuk.