Kolorek reaguje na wezwanie Daniela Martyniuka, który zaproponował mu walkę w oktagonie: "Powinien rozwiązać swoje problemy u SPECJALISTY"

kolorek to bardziej podobny do Zenka niż jego syn. Z takiego syna Zenek też pewnie byłby dumny . Kasa wszystko zniszczyła. Dziecko nie może dostawać kasy do ręki bez kontroli bo potem tak to się kończy . Już dawno powinni odciąć go od pieniędzy bo to oni mu finansują chlanie i ćpanie. Ten facet powinien zostać ubezwłasnowolniony i wysłany na przymusowy odwyk. Ale to już i tak na nic,to już za późno na to. Za długo ćpa. Zniszczyli swoje dziecko bogactwem . Ale nikt o tym nie myśli. W moim mniemaniu następnym kandydatem na taki los ma syn Rutkowskiego . Daje max 10 lat i zobaczycie że mam rację. Szkoda że nikt nie ma na tyle oleju w głowie by przewidzieć skutki swoich czynów póki jeszcze jest czas . Rutkowski jeszcze będzie też bardziej dumny z tego syna którego teraz nie chce znać niż z tego swojego rozwydrzonego juniora . Bo tamten chłopak jest chowany skromnie ,z szacunkiem do pieniędzy ,jego matka dba o właściwe priorytety . Temu chłopakowi wiatr wieje w oczy ,zna gorzki smak życia. To uczy pokory . Samo życie . Wszystko jest przewrotne