"Kompletny CHAOS" po śmierci na koncercie Taylor Swift! "Zgłoszono liczne napady. Ludzie chowają się w restauracjach" (WIDEO)

Nigdy nie zrozumiem tej obsesji i bycia fanem na punkcie drugiego człowieka. To jest dla mnie chore. Niewyobrazam sobie czekać na jakaś gwiazdę/celebryte godzinami na koncert czy autograf czy zdjecie a w szczególności w 40stopniowym upale czy w innym dyskomforcie. Okej można kogoś lubić ale bez przesady nie można kogoś traktować jak boga to taki sam człowiek jak my tylko umie śpiewać i ma więcej kasy. That's it!