Koncert TVP dla powodzian. Stacja ujawnia, czy prowadzący i artyści otrzymają WYNAGRODZENIE. Zaskoczeni?

Gwiazdy dostaną wynagrodzenie za charytatywny koncert? TVP ujawnia

Spore zainteresowanie wśród internautów budzi kwestia wynagrodzeń artystów zaangażowanych w przedsięwzięcie. Ma to związek z głośnym skandalem sprzed dwóch lat, czyli koncertem charytatywnym pod nazwą "Solidarni z Ukrainą", którego celem była pomoc poszkodowanym podczas pierwszych dni wojny. Wtedy jednak przedstawiciele stacji początkowo nabierali wody w usta co do wynagrodzeń artystów, których zaprosili do współpracy. Justyna Steczkowska otworzyła wówczas puszkę pandory, gdy skonfrontowała taki koleżanki po fachu, jak Edyta Górniak czy Maryla Rodowicz, które przekonywały, że nie otrzymały honorarium za swój występ.