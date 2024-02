Konopskyy ujawnił stawkę, jaką Fame MMA zaproponowało mu za walkę: "Mógłbym za to kupić dwa albo trzy mieszkania"

Fame MMA zaproponowało Konopskyy'emu 1,4 mln zł. Odmówił przez Boxdela

Mogłem wybrać dowolnego przeciwnika - nawet żula jakiś spod Żabki, ale odmówiłem. Mimo że mógłbym za to kupić dwa albo trzy mieszkania, to nie chciałem wiązać się z fałszywym środowiskiem dookoła federacji Fame, a szczególnie w jakikolwiek sposób biznesowo wiązać się z Boxdelem. Kiedy dopiero co miała miejsce gigantyczna afera między innymi wokół jego osoby - dodał.

Moralnie kompletnie by to ze mną nie grało. Pewnie wielu z was by się na mnie zawiodło. Wyglądałoby to tak, jakbym wykorzystywał aferę tuszowaną przez kilkanaście lat do wyciągnięcia sobie rekordowej stawki - podsumował.