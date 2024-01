Konopskyy dostał propozycję współpracy od TVP. Ujawnił, jaką KWOTĘ zaoferowano mu za reklamę

O Konopskyym zrobiło się szczególnie głośno przy okazji afery Pandora Gate. Wówczas Mikołaj Tylko i Sylwester Wardęga opublikowali materiały przedstawiające dowody na to, że youtuberzy związani z uniwersum Minecrafta w przeszłości mieli nawiązywać niewłaściwe relacje z nieletnimi fankami. W efekcie doszło między innymi do zatrzymania głównego zamieszanego w sprawę Stuarta B.

Konopskyy dostał ofertę współpracy od TVP

Nigdy nie miałem współpracy z rządem. Raz dostałem propozycję i mogę o tym opowiedzieć. TVP zrobiło taką stronę newsową dla młodzieży. W zeszłym roku oferowali mi reklamę na moim na kanale , tego serwisu od TVP, jak jeszcze PiS był u władzy. Wiadomo, jak te media wyglądały. Oferowali potężne pieniądze. Za jedną wstawkę na YouTubie z reklamą tej rządowej strony były kwoty rzędu 80 tysięcy do 100 tysięcy złotych z państwowych pieniędzy. Oferowali mi pakiet chyba czterech wstawek. To były kwoty od 350 tysięcy do 400 tysięcy złotych - zdradził Konopskyy w rozmowie.

Na tamten czas na moim kanale nie widziałem takich pieniędzy. Nie korciło mnie ani sekundy. Jak tylko zobaczyłem, że jest to spółka podpięta do TVP, odrzuciłem to. Ja nie jestem do kupienia. Jestem zadowolony z tego, jakie przychody generuje - dodał.