Konopskyy w końcu ZABRAŁ GŁOS! Zdradza, CO ZOBACZYMY w jego filmie o "Pandora Gate"! Wspomina też o groźbach...

Afera pod nazwą "Pandora Gate" zatacza coraz szersze kręgi. Doniesienia o tym, że najpopularniejsi polscy youtuberzy nawiązywali niestosowne relacje z nieletnimi dziewczętami, zwróciły uwagę nawet tych, którzy na co dzień nie interesują się światem influencerów. Teraz jednak oczy wszystkich są zwrócone na tę sprawę, zwłaszcza po tym, jak do akcji wkroczyła prokuratura.

W czwartek podczas specjalnej konferencji minister Zbigniew Ziobro zapowiedział "Zero tolerancji wobec pedofilii" i zaznaczył, że jeśli ktoś "posiada wiedzę" o tej aferze, a jej nie ujawni, będzie musiał liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Trudno powiedzieć, czy to groźba kary, czy raczej chęć zaistnienia podziałała "mobilizująco" na środowisko internetowych twórców, ale niemal z godziny na godzinę przybywa osób, którym "rozwiązuje się język". Na jaw wychodzą coraz to nowe szczegóły i można odnieść wrażenie, że to i tak zaledwie wierzchołek góry lodowej.