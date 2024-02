KOSMICZNE ceny biletów na Super Bowl. Wszystko przez Taylor Swift?!

O ogromnym prestiżu tzw. Halftime Show świadczy przyjęcie zaproszenia w latach poprzednich przez tak uznanych artystów, jak m.in. Prince, Michael Jackson, Madonna czy Rihanna, której ubiegłoroczny występ zanotował najwyższą oglądalność w bogatej historii wydarzenia. Dziś próbę wyśrubowania rekordu ustanowionego przez barbadoską wokalistkę podejmie Usher, który wraz z towarzyszącym mu DJ-em Tiësto wykona wiązankę największych przebojów. To jednak nie ich obecność okazała się największą zachętą do nabycia biletów na to wyjątkowe wydarzenie.