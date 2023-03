Kosmiczne ceny w warzywniakach gwiazd! Dziennikarka przeżyła szok: "Jeden kalafior kosztuje 20 ZŁOTYCH"

Dziennikarka sprawdziła, jakie są ceny w warzywniaku Niny Tyrki

Za swojego kalafiora zapłaciłam 13 zł. Zazwyczaj to warzywo na bazarku kosztuje połowę tej kwoty. Rozumiem rosnące ceny i inflację, jednak 40 zł za kg pomidorów to kosmiczna cena. Za cukinię trzeba zapłacić 18 zł za kg, jabłka kosztują 6 zł za kg, a gruszki 10 zł za kg. Przy kiwi widnieje tabliczka z ceną 6,5 zł za sztukę, a bataty kosztują 17 zł za kg, a ziemniaki "jedyne" 4,5 zł za kg - relacjonowała wówczas nieco zszokowana.

Dziennikarka pod dwóch miesiącach ponownie odwiedziła sklep Niny Tyrki. Odnotowała zmiany w cenach

Po pewnym czasie dziennikarka wybrała się na ponowną inspekcję do "Zieleniaka" Niny, by porównać, jak po tym czasie zmieniły się ceny owoców i warzyw. Okazuje się, że odnotowała zarówno podwyżki, jak i obniżki.

Po niecałych dwóch miesiącach cena kalafiora zwiększyła się o 2 zł - za jedno warzywo zapłaciłam 15 zł. Ziemniaki o dziwo staniały - za kg należy zapłacić 4 zł. Na zdjęciach w poprzednim artykule widać, że papryka kosztowała 18 zł za kg - teraz 27 zł. To nie koniec zmian. Ostatnim razem pomidory kosztowały 40 zł za kg - teraz 32 zł . Gruszki nie zmieniły swojej ceny - wciąż za kg trzeba zapłacić 10 zł , kiwi także nie zdrożało - kosztuje 6,5 zł za sztukę , podobnie i cukinia - 18 zł za kg . Za jabłka również nie trzeba zapłacić więcej. Ich cena to 6 zł za kg - czytamy w serwisie.

Dziennikarka po pół roku sprawdziła ceny w warzywniaku Marcina Rogacewicza. Przeżyła szok

To jednak nie koniec. Kobieta zdecydowała się odwiedzić także sklep prowadzony przez Marcina Rogacewicza. W "Warzywniaku u aktora" gościła z kolei we wrześniu minionego roku. Ceny już wtedy nie były niskie. To, co jednak zobaczyła po pół roku, przeszło jej najśmielsze oczekiwania. Co ciekawe, o każdy produkt dziennikarka musiała pytać, bowiem nie było karteczek z cenami. Jak usłyszała, wszystko za sprawą tego, że "ceny się szybko zmieniają".