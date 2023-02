Była partnerka Agustina Egurroli niegdyś podbijała parkiet "Tańca z gwiazdami", a dziś prowadzi WARZYWNIAK! Tanio nie jest...

Laurrra 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie przez inflację kombinują.Liczy się biznes i moim zdaniem cena 40zł jest przesadzona .Gruszki czy pomidory można kupić sporo taniej w markecie .Ceny przeważnie od 5zł do 13zł.Winogrona zostały przecenione z 19zl na 12zł.Niech każdy sam decyduje co kupować .Moim zdaniem lepiej kupić taniej i też pomagać potrzebującym.Warzywa z marketów też są dobre .Tylko elita będzie się wymadrzać,że to co droższe to lepsze .Jeśli ktoś chce przepłacać jego sprawa .