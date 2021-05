Nina Tyrka porzuciła taniec na rzecz... SIECI WARZYWNIAKÓW!

Z rozmowy Piotra i Niny z Ewą Drzyzgą oraz Agnieszką Woźniak-Starak wynika, że to on pierwszy wpadł na pomysł handlu warzywami. Po czterech miesiącach dołączyła do niego siostra, wyraźnie znużona oczekiwaniem na zniesienie obostrzeń. Jak sama twierdzi, pomyślała w pewnym momencie, że może mu się przydać jej wiedza i umiejętności.