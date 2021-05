Agustin Egurrola odpowiada Kindze Rusin wytykającej mu współpracę z TVP: "Idę zgodnie ze swoim sumieniem"

Ten ostatni w roli jurora tanecznego show sprawdził się wiele lat temu na antenie TVN. Partnerowała mu wówczas Kinga Rusin . Była gwiazda stacji, nie kryjąca swej niechęci do TVP, postanowiła więc skomentować w dosadnych słowach decyzję Egurroli .

Taniec jest moją pasją, którą kieruję się całe życie i idę za tą pasją. I "Dance Dance Dance" to był kolejny przystanek na mojej tanecznej drodze, i to są moje priorytety w życiu, i idę do przodu - odparł Agustin.