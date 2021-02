Kinga Rusin "gratuluje" Agustinowi Egurroli nowej posady i ciepłego przyjęcia w TVP: "Żeby tylko PREZES NIE BYŁ ZAZDROSNY"

Od ponad tygodnia nie milkną echa zmienionego składu jury w Dance Dance Dance. Najpierw o zakończeniu przygody z tanecznym show poinformowała rozżalona Anna Mucha, twierdząc, że "nie rozumie" decyzji zarządu TVP, a następnie oznajmić, że nie zobaczymy go już w studio programu, postanowił Robert Kupisz.

Wkrótce poinformowano, kto zastąpi aktorkę i projektanta. Okazało się, że w nowym składzie oprócz Idy Nowakowskiej pojawią się Joanna Jędrzejczyk i Augustin Egurrola.

Do nowej posady tego ostatniego w instagramowym wpisie postanowił odnieść się we wtorek Michał Piróg. Choreograf opublikował serię fotografii w towarzystwie obsady You Can Dance, "przy okazji" wyrażając swoje oburzenie faktem, że część jego znajomych z programu pracuje dziś w szeregach Telewizji Polskiej.

Głos w sprawie zabrała też Kinga Rusin, która przed laty również związana była z tanecznym formatem. Dziennikarka opublikowała zdjęcie z Augustinem, które okrasiła obszernym wywodem.

Uff... podobno Augustin, Tomek, Joanna etc. definitywnie odcinają się od kolegów z TVP Info i "dziennikarzy" Wiadomości, pracujących w tej samej co oni stacji. Odcinają się od szczucia, propagandy i kłamstwa - i tego całego syfu, bo są w TVP "tylko dla rozrywki". Brawo! Ulżyło mi i milionom obywateli - zaczyna sarkastycznie, odnosząc się do pracujących w telewizji publicznej kolegów i koleżanek.

To żart, jakby ktoś nie zrozumiał... Nie ma i nie będzie takich deklaracji ze strony gwiazd TVP. Po pierwsze, nie uszłoby im to na sucho, po drugie - od tego nie da się po prostu odciąć. Nie po nagonce na Adamowicza, sędziów, lekarzy, protestujące kobiety - kontynuuje rozgniewana rezydentka "maleńkiej wyspy" na Oceanie Indyjskim.

A więc drogie dzieci, lekcja na dziś prosto z "podręcznika ministra Czarnka": rozrywka jest najważniejsza! A całą resztą zajmą się specjaliści od propagandy. Wy tylko udawajcie, że nic nie widzicie i nic nie słyszycie - bądźcie mili i ładnie się uśmiechajcie ku radości widzów. Niech im będzie z nami dobrze! - grzmi 49-latka, na koniec zwracając się do pracowników Telewizji Polskiej i ich... luster:

Pozdrawiam Was, gwiazdy TVP, i lustra w Waszych domach też pozdrawiam, o ile jeszcze tam wiszą.

Ps. Agustin @agustinegurrola, gratuluję laudacji we wczorajszych "Wiadomościach". Żeby tylko prezes nie był zazdrosny... - odniosła się bezpośrednio do Egurroli.

O komentarz pokusiła się i Weronika Marczuk, która przez cztery pierwsze edycje jurorowała w You Can Dance. 49-latka odniosła się do wtorkowej wypowiedzi Piróga za pośrednictwem Instastories:

Dla mnie też "You Can Dance" to piękne wspomnienia, Michał. Ale i coś więcej, to część mnie, którą lubię najbardziej - twórcza, odważna i wesoła. Mam nadzieję być nią jak najczęściej - napisała optymistycznie nastawiona do świata i ludzi Weronika.

