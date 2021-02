Znamy SKŁAD JURY 3. edycji "Dance Dance Dance"!

Wiele osób zastanawiało się, kto w takim razie będzie oceniał uczestników w nowej edycji programu. Spekulowano, że do składu jurorów może dołączyć Joanna Jędrzejczyk , która pochwaliła się niedawno nawiązaniem współpracy z TVP, co spotkało się z ogromną krytyką. Było też niemal pewne, że dotychczasową rolę zachowa też Ida Nowakowska , która pojawia się w show od początku.

Po wielu domysłach we wtorek w Pytaniu na śniadanie na kanapie zasiedli jurorzy nowej edycji Dance Dance Dance, którzy opowiedzieli też nieco o tym, jak zamierzają oceniać uczestników. Tym samym oficjalnie ogłoszono, że w 3. sezonie show TVP w roli jurorów pojawią się Ida Nowakowska, Joanna Jędrzejczyk oraz znany dotąd z produkcji TVN-u Agustin Egurrola .

Wbrew pozorom będę tą miłą jurorką. Jestem wymagająca, ale nie lubię krzyczeć na ludzi - mówiła Jędrzejczyk, która przyznała też, że pierwotnie miała być uczestniczką show, a nie jurorką, ale uniemożliwiły jej to prywatne plany .

W 1. edycji byłem głównym choreografem. Uwielbiam ten program. Jak otrzymałem taką propozycję, to długo się nie zastanawiałem. Będę merytoryczny, bo znam każdą z tych choreografii, więc na pewno nic mi tam nie ucieknie. Wiem, że to spore wyzwanie. To zdecydowanie najtrudniejszy program taneczny - mówił z kolei dotychczasowy juror Mam Talent! Agustin Egurrola.