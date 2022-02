Magda Gessler z empatią o sugestiach, że 15 złotych to wygórowana cena za pączka: "MAM TO W D*PIE"

czwartek 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

ona e KR raz wchodzi do restauracji i:dlaczego macie schabowe i mielone na karcie, kazdy tak ma.do innych: dlaczego to jest pizzeria, zrobimy tu schabowe i mielone.najgorsze jak jedzeniem rzuca.rozumiem, ue nie o.k sprzedawac i podawac mrozonki, ale wyrzuca? knedle, kluski, brolkuly itd.trzeba szanowac jedzenie, mogli dla bezdomnych cos ugotowac.ale nie gessler i producenci mysla, ze to dla nas wciaz zabawne jak ona cos wyp...wali wlascicielom wegete i inne rzeczy na podloge, albo w twarz i karze sprzatac. to jest chamskie i nudne