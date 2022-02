Kuba Wojewódzki też sprzedaje DROGIE PĄCZKI. Internauci: "W d... się poprzewracało"

CUKIERNIK 15 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Jestem cukiernikiem. Koszt produktów na jednego porządnego pączka to 3.5zł. A to tylko produkty... + Prąd, gaz, woda, pracownicy, podatek. Jeśli mnie nie stać na mercedesa, to nie piszczę w internecie, że mercedesy są drogie i komuś się w dupach poprzewracało, po prostu go nie kupuję. Wolny rynek.