Magda Gessler sprzedaje REKORDOWO DROGIE pączki! Znów podniosła cenę... Skutek INFLACJI?

Jeszcze rok temu na pączka "U Fukiera" trzeba było wydać od 8 do 11 złotych. Natomiast w tym roku pączek z wiśnią, różą lub maliną kosztuje aż 13 złotych.

Zakładając, że ktoś mówi, że kosmiczną ceną jest 12 zł za ciastko, które jest zrobione na miejscu z najlepszych składników, a potem pójdzie do jakiejkolwiek sieciowej kawiarni i też zapłaci 12 zł za ciastko, które jest mrożone, a było robione dwa miesiące wcześniej, to ja uważam, że to nie jest duża cena. Na zamówienia nie narzekamy. Wydaje mi się, że żyjemy w czasach, kiedy stawiamy na jakość, więc moim zdaniem dużo lepiej jest wziąć jedno ciastko, które będzie takie, jak powinno - wyznała w rozmowie z Plejadą.