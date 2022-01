Magda Gessler zwiedza Sri Lankę z Waldemarem, a fanka WYTYKA JEJ BOGACTWO: "Nie byłaby pani tam, gdzie teraz, GDYBY NIE PIENIĄDZE"

Człowiek nie żyje jednak samą pracą, dlatego Magda postanowiła zabrać ukochanego Waldemara na wczasy. Restauratorka i jej partner odpoczywają obecnie na Sri Lance, skąd przesyłają fanom pozdrowienia i regularnie informują, co u nich słychać. Dla Gessler to dobry czas, aby zrezygnować z ciężkiego makijażu i słynnej fryzury, która w egzotycznych warunkach wyraźnie zmalała.

Raj?... To niemożliwe, żeby było prawdziwe... Jak w raju... Kocham Was - napisała przy jednym z postów.

Pod wpisem celebrytki pojawiło się oczywiście wiele pozytywnych wpisów, jednak jedna z obserwujących postanowiła wytknąć gwieździe, że wypoczywa w takich warunkach, bo, w przeciwieństwie do "zwykłych śmiertelników", ją po prostu na to stać . Wytknęła jej też bogactwo, stwierdzając, że "nie byłaby tam, gdzie teraz, gdyby nie pieniądze".

Gdyby nie pieniądze, nie byłaby pani w tym raju... Nie ma co ukrywać, że pieniądze, podobnie jak miłość, potrafią uskrzydlać. Gdyby nie pieniądze, nie byłaby pani tam, gdzie jest teraz. Nie ma się co oszukiwać, ludzie nie żyją tylko miłością... Ale wy macie i kasę, i miłość, i życzę Wam, żeby było tak zawsze - czytamy.

Żeby mieć pieniądze, trzeba mieć pomysł na siebie lub pasję, lub być pytonem... Ja robię to, co kocham, co daje mi szczęście. Niczego na start materialnego nie dostałam... Czytaj książkę. Stosunek do życia, ludzi jest naszą siłą lub przekleństwem... Kochając, nie jojcząc... - napisała, po czym dodała: Można mieć taki świat, o jakim marzymy, ale trzeba być konsekwentnym i pracowitym... Pieniądze pomagają, ale niektórych trują... Mnie się chyba udało... Proszę, kup książkę.