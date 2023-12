KOSZMARNY wypadek Radosława Rutkowskiego. Aktor znany z "Na Wspólnej" trafił do szpitala w Tajlandii: "Myślałem, że tam UMRĘ!"

Radosław Rutkowski czeka na poważną operację

Jestem już w szpitalu na Koh Samui, Ola jest dalej na Koh Phangan, musieli mnie tutaj przewieźć na konkretniejszy zabieg no i czekam. Jutro mam zabieg pod narkozą - wyjaśnił aktor. Odnośnie tego, co to się stanęło. Klasyk. Skuterek. Nie wyrobił na piachu i żwirze. Nie jechaliśmy jakąś zawrotną prędkością. Jechaliśmy na punkt widokowy na Koh Phangan no i na jednym z zakrętów klasyka. Przywitaliśmy się z glebą. Na szczęście szybko miejscowi nas pozbierali i przewieźli do szpitala.