Oto gwiazdy, które zafundowały sobie operację plastyczną nosa. Zmiana na plus? (ZDJĘCIA)

Jestem bardzo dumna, że jestem cała tak naturalna i nigdy niczego sobie nie poprawiłam. Jestem z siebie zadowolona, ale nie oceniam innych. Ludzie powinni robić to, co ich uszczęśliwia. Po prostu operacja to nie jest to, czego kiedykolwiek pragnęłam – mówiła kilka lat temu dziedziczka hotelowej fortuny.