Kourtney Kardashian i Travis Baker świętują pierwszą rocznicę zaręczyn: kąpiel w oceanie, koncert smyczkowy i MNÓSTWO CZUŁOŚCI (ZDJĘCIA)

Jak można kochać co chwilę inna osobę i się z tym obnosić w mediach społecznościowych. Jak patrzę na zdjęcia swoich znajomych na FB to co chwila nowa, jedyna miłość. Śmieszne to. A później cytaty o samotności, albo o złych facetach. I tak do następnego. Wierzę w miłość ludzi których zdjęcia nie atakują mnie na FB, a na żywo widzę że trzymają się za ręce, są ze sobą od lat, i są sobie bardzo oddani.