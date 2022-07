Travis Barker "przyłapany" PO RAZ PIERWSZY po wyjściu ze szpitala! (ZDJĘCIA)

Cały amerykański show biznes został postawiony na nogi w ostatni wtorek, kiedy to media obiegły wieści o wezwaniu pogotowia ratunkowego do Travisa Barkera - znanego perkusisty i prywatnie męża Kourtney Kardashian. Sytuacja wyglądała na wyjątkowo poważną. 16-letnia córka muzyka poprosiła nawet swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, aby modlili się za jej tatę. Ostatecznie Travisa przeniesiono na noszach do karetki, a następnie przetransportowano go do Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles, gdzie został przez kolejnych parę dni.