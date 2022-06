Travis Barker TRAFIŁ DO SZPITALA! Kourtney Kardashian i 16-letnia córka eskortowały go do karetki (FOTO)

Travis Barker i Kourtney Kardashian od niedawna stali się jedną z topowych par amerykańskiego show biznesu. Choć do tej pory wyraźnie im się wiodło w życiu prywatnym, a zakochani jeszcze niedawno wymieniali czułości na galach, to teraz muszą niestety stawić czoła nowym problemom. Jak donoszą amerykańskie media, muzyk wymagał lekarskiej interwencji i właśnie trafił do szpitala.

Do hospitalizacji Travisa Barkera miało dojść we wtorek po południu czasu amerykańskiego. Jak donosi portal TMZ, mąż Kourtney Kardashian najpierw został przetransportowany do karetki, a następnie trafił do Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy. Na razie nie jest jasne, co dokładnie dolega muzykowi, a para nie komentuje sprawy.

Zobacz także: Kourtney Kardashian z dziećmi w Malibu

Do sieci trafiły już pierwsze zdjęcia z interwencji medyków, na których widzimy, jak Barker jest transportowany do szpitala na specjalnych noszach. Na miejscu były też Kourtney i 16-letnia córka Travisa, Alabama, które czujnie przyglądały się działaniom lekarzy. Choć Kardashianka na razie nie ujawniła, co się stało, to do problemów zdrowotnych ojca odniosła się jego pociecha.

Na konto Alabamy na TikToku trafiło nagranie, na którym widzimy, jak trzyma ojca za rękę podczas transportu z karetki. Zaapelowała przy tym, aby modlić się o jego zdrowie, ale również nie zdradziła żadnych szczegółów. Co ciekawe, córka Barkera najwyraźniej zrozumiała, że ojciec mógłby sobie tego nie życzyć w obliczu walki o zdrowie, bo usunęła post po zaledwie kilku minutach. Jak wiadomo, w sieci jednak nic nie ginie...

Pudelek życzy szybkiego powrotu do zdrowia!

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.