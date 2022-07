Travis Barker przerywa milczenie po tym, jak trafił do szpitala w KRYTYCZNYM STANIE. Zdradził, jak się czuje

Nickta 15 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

W USA służba zdrowia taka jak w Polsce. Ważniejsze są ciuchy, wygląd i celebryctwo ( dla przypomnienia przypomnę że w pandemię Kurski dał Bednarkowi 650 tys dotacje i jego szwagrowi prawie tyle samo, Bayer Full dostał z żoną ponad 1 mln, i wielu wielu innych grajków) . Teraz was się pytam jak kraj ma normalnie funkcjonować jak wydaje się na głupoty np na piłkarzyków którzy jeszcze przegrywają. Dlatego musicie ciągle czytać ze Marina ma różowy cylinder, a Ann ma charyzmę, a Gorniaczka pisze o statystach w szpitalach. Mamy to co chcieliśmy mieć. Lekarze stąd uciekają bo nie mają za co żyć. Za to kopacze i inne pseudo gwiazdki mają się bardzo dobrze. Kto młody niech naprawdę się zastanowić nad życiem tu w Polsce nic nie czeka. Ja mam 40 lat i mam ochotę to wszystko rzucić i wyjechać, tylko to nie jest łatwo jak złotówka stoi tak słabo bo bardzo dużo stracę. Młodzi ludzie jak tam zaczną życie będą dorabiać się od zera więc i tak będą mieli lepszy start niż w Polsndii