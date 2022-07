Kourtney Kardashian nieustannie czuwa w szpitalu przy mężu. Nie opuściła kliniki od dnia przyjęcia Travisa Barkera

Kourtney Kardashian i Travis Barker w ostatnich tygodniach cieszyli się beztroskim życiem nowożeńców. Niestety miłosną sielankę pary przerwały problemy zdrowotne muzyka. We wtorek ukochany celebrytki został przewieziony do słynnego szpitala Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles. 16-letnia córka Barkera Alabama opublikowała wówczas w sieci zdjęcie ojca w karetce, prosząc fanów o modlitwę w jego intencji.

Póki co najbliżsi Travisa Barkera konsekwentnie milczą na temat okoliczności hospitalizacji. W mediach zdążyły już jednak pojawić się spekulacje odnośnie stanu zdrowia męża Kourtney Kardashian. Według TMZ muzyk trafił do kalifornijskiego szpitala z powodu ostrego zapalenia trzustki, które miało pojawić się u niego wskutek niedawnej kolonoskopii. Informacje te potwierdziły osoby z otoczenia 46-latka.

Barker wciąż jest hospitalizowany, na miejscu znajduje się także Kourtney Kardashian. To właśnie celebrytka przetransportowała muzyka do położonego nieopodal ich domu szpitala West Hills, skąd później został zabrany do Cedars-Sinai.

Przypomnijmy, że Kardashiankę ostatni raz widziano w dniu przewiezienia Travisa Barkera to szpitala Cedars-Sinai. Media obiegły wówczas zdjęcia paparazzi, na których można było zobaczyć, jak leżący na noszach Barker został wyniesiony z karetki przez personel medyczny i przetransportowany wprost do słynnej placówki. W drodze do szpitala perkusista uniósł prawą dłoń, pokazując tym samym charakterystyczny tatuaż. Tuż za noszami muzyka podążała Kourtney. Celebrytka ubrana była w wygodny dres, by zagwarantować sobie odrobinę prywatności, założyła też na głowę kaptur.