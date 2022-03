Kourtney Kardashian i Travis Barker odwiedzają klinikę płodności: "CHCEMY MIEĆ DZIECKO" (WIDEO)

Naprawdę dałam się na to namówić. Pomyślałam: "Okej, zrobię to raz, bo wszyscy to robią i równie dobrze ja też mogę". (...) Myślę, że dało mi to wrażenie, jakbym wzięła głęboki oddech. Wiesz, miałam 39 lat i niedługo miałam skończyć 40 i wszyscy mówili: "Jeśli masz to zrobić, musisz to zrobić teraz". Więc pomyślałam: "Dobrze, przestańcie mnie poganiać". Nawet nie wiem, czy chcę mieć kolejne dziecko, czy będę chciała w przyszłości, ale posiadanie kontroli nad swoim ciałem daje mi po prostu spokój ducha - mówiła wówczas.