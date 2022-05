Kourtney Kardashian pokazała zdjęcia ze ślubu! Celebrytka i Travis Barker wkrótce mają zorganizować huczne wesele (ZDJĘCIA)

Ślub Kardashian i Barkera to od kilku dni jeden z najgorętszych tematów w tabloidach. Kourt uznała najwidoczniej, że w najbliższym czasie nie da o sobie zapomnieć portalom plotkarskim. We wtorek celebrytka podzieliła się bowiem z instagramowymi obserwatorami porcją ślubnych zdjęć.

Na opublikowanych przez Kardashiankę czarno-białych fotografiach możemy podziwiać szereg ujęć pary we wnętrzu czarnego kabrioletu z tabliczką "Just Married" oraz przyczepionymi do zderzaka puszkami. Widzimy na nich m.in., jak świeżo upieczeni małżonkowie wymieniają pocałunki i czule spoglądają sobie w oczy. Kourt postanowiła także zaprezentować światu krótką ślubną kreację w całej okazałości, pozując na przednim siedzeniu i eksponując przy tym zgrabne nogi.