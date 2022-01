Kourtney Kardashian TEŻ USUNĘŁA zdjęcie przez wpadkę z Photoshopem. Celebrytka powiększyła sobie POŚLADKI! "To musi być żart" (FOTO)

Członkinie rodu Kardashian-Jenner znane są z zamiłowania do "upiększania" zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych za pomocą programów do obróbki graficznej. Niestety nawet tak wytrawnym ekspertkom od Photoshopa zdarzają się wpadki. Internauci wręcz nieustannie wytykają celebrytkom kolejne potknięcia przy manipulowaniu własnym wizerunkiem. Szczególnie głośno mówi się na przykład o kolejnych "nowych twarzach" Khloe Kardashian, ostatnio kilka wpadek zaliczyła również Kim.

Kilka tygodni temu internauci oskarżyli Kim Kardashian o doklejenie córki swojej siostry do rodzinnych zdjęć z Disneylandu. Niedawno celebrytka zamieściła natomiast na Instagramie serię fotografii wykonanych na plaży. Internautów wyjątkowo zaniepokoiła wówczas dziwacznie wygięta łydka Kim. Co ciekawe, wspomniane zdjęcie szybko zniknęło z profilu Kardashianki.

Okazuje się, że podobne potknięcie przydarzyło się ostatnio najstarszej ze sławnych sióstr, Kourtney Kardashian. 42-latka opublikowała w instagramowej relacji zdjęcie, na której siedzi z kieliszkiem wina w otoczeniu kwiatów i posyła w kierunku obiektywu chłodne spojrzenie. Odziana w sukienkę w lamparci print celebrytka zapozowała tyłem, przy okazji eksponując słynne pośladki. Choć internauci z pewnością są przyzwyczajeni do widoku pupy Kourtney na jej instagramowym profilu, tym razem w szczególności zwróciła ona ich uwagę. Pośladki Kardashianki wyglądały bowiem na powiększone i to do wręcz nienaturalnych rozmiarów.

Co? Dlaczego? To musie być żart; To żenujące; Ona naprawdę myślała, że ujdzie jej to na sucho i wszyscy pomyślą: "Tak, to prawdziwa Kourtney!"? - komentowali zdjęcie Kourt internauci.