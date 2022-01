Kim Kardashian DOKLEIŁA córkę Khloe do rodzinnych zdjęć z Disneylandu?! PO CO? (FOTO)

Coti 2 godz. temu zgłoś do moderacji 96 0 Odpowiedz

Niby te ich cyrki ze zdjęciami, relacjami, tym wymuskany wyglądem itd itp to aż śmieszne a czasem żenujące jest. Ale fakt faktem- to działa! One nic nie muszą robić a kasę trzepią z głupot i strugania wariata... Jestem bo jestem a i tak wszędzie mi za wszystko zapłacą.