Tak wyglądały "skromne" święta u Kim Kardashian. Zabrakło Kanye Westa...(ZDJĘCIA)

Kanye West i Kim Kardashian przez długi czas byli ulubioną parą Ameryki, a każdy ich ruch śledzony był przez czujne media. Dlatego gdy na początku tego roku do tabloidów dotarła wiadomość o końcu ich małżeństwa, mało kto potrafił ukryć zdziwienie. Jak się jednak okazało, wniesiony w lutym pozew rozwodowy nie załatwił sprawy od razu. Zdesperowany Kanye przez miesiące próbował namówić ukochaną do zmiany zdania, lecz ta pozostawała nieugięta i niedawno po raz kolejny zgłosiła się do sądu.