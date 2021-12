Kim Kardashian i jej o 13 lat młodszy ukochany Pete Davidson wymieniają się zalotnymi spojrzeniami w knajpie (ZDJĘCIA)

Gdy w lutym do mediów dotarła wiadomość, że małżeństwo Kim Kardashian i Kanye Westa przeszło do historii, to do przewidzenia było, że kolejny związek najsłynniejszej celebrytki będzie "medialny". Trudno wyobrazić sobie inny scenariusz, patrząc na dotychczasowe ruchy celebrytki. Amerykanka "sprostała" oczekiwaniom fanów i niespodziewanie ulokowała uczucia w naczelnym "bawidamku" Hollywood, Pecie Davidsonie.