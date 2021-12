Wyciekła okładka z Kylie Jenner i Travisem Scottem, która nie miała ujrzeć światła dziennego! Fani grzmią: "Powinien SIEDZIEĆ W WIĘZIENIU!"

Choć zarówno sam Travis , jak i Kylie Jenner wydali oświadczenia w sprawie druzgocących wydarzeń z Houston, ubolewając nad tym, co się stało, artyście z pewnością nie uda się wyjść z sytuacji, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności. Tylko jeden z poszkodowanych, niejaki Manuel Souza, domaga się co najmniej miliona dolarów odszkodowania .

W związku z wydarzeniami z Houston wstrzymane zostały inne projekty Scotta. Nike przełożyło premierę butów, które powstały w kolaboracji z raperem, zaś "W Magazine" zrezygnował z publikacji okładki z gwiazdorską parą. Wydawca magazynu robi ponoć, co w jego mocy, by numer nigdy nie ujrzał światła dziennego.

Dużym zaskoczeniem jest więc to, co pojawiło się na jednym z fanowskich profili Kardashianów na Instagramie. Na opublikowanym w serwisie nagraniu możemy zobaczyć okładkę z rodzinnej sesji zdjęciowej Websterów. Widzimy na niej ubraną w sukienkę kanarkowej żółci ciężarną Kylie, trzyletnią Stormi oraz Travisa. To właśnie ten ostatni wzbudził największe emocje wśród komentujących. Internauci zastanawiają się bowiem, co właściwie 30-latek robi na fotografii.