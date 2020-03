Kourtney Kardashian "tłumaczy" 10-letniego syna, który wyjawiał rodzinne sekrety na Instagramie: "Nawet nie zapytał nas o ZGODĘ"

Choć Kardashianowie od lat robią, co mogą, by uchodzić w zbiorowej wyobraźni za model postępowej rodziny, każdy kto widział choć jeden odcinek ich rodzinnego show może na pierwszy rzut oka dostrzec liczne dysfunkcje. Mimo faktu, że trójka starszych sióstr zbliża się już do czterdziestki (Kourtney już ją nawet przekroczyła), celebrytki wciąż nie potrafią odnaleźć się w dorosłym świecie. Świadczyć może o tym, że w jednym z odcinków najnowszego, 18. sezonu Keeping up with the Kardashians Kim i Kourtney pobiły się na oczach kamer, wyzywając od "p**zd" i nawzajem sobie grożąc.