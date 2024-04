Kourtney Kardashian zachwala picie WŁASNEGO POKARMU. Eksperci reagują: "Istnieje pewne ryzyko"

🤔🤔🤔 19 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Dla mnie to trochę... FUJ! Ale z drugiej strony dziwię się sobie, bo uwielbiam mleko krowie. KROWIE!!! Z KROWICH WYMION! Chociaż mleko UHT sprzedawane w sklepach ma chyba niewiele wspólnego z prawdziwym krowim mlekiem, bardziej to napój mleczny. No, ale jednak ludzie piją mleko zwierzęce krowie, kozie... I co? Nie obrzydza to ich? Przecież to mleko jest dla cieląt, koźląt, ich pierwotne przeznaczenie nie jest dla ludzi, a jednak ludzie je piją, nie brzydzą się, a ludzkiego mleka przeznaczonego dla ludzkich noworodków się brzydzą. I ja też się brzydzę, nigdy swojego mleka noe spróbowałam. Dziwne to jakies... Może to kwesria przyzwyczajenia i zakodowania pewnych rzeczy w głowach, że tak przecież jest od zawsze i już. Nie wiem sama...