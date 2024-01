Kourtney Kardashian i Travis Barker MIGDALĄ SIĘ na rozdaniu nagród Emmy. To pierwszy event celebrytki od porodu (ZDJĘCIA)

Po urodzeniu dziecka, Kourtney zniknęła na chwilę z branżowych imprez (co nie oznacza, że nie była aktywna np. na Instagramie). Wróciła jednak w połowie stycznia i to z przytupem. Siostra Kim Kardashian brylowała na ściance podczas wręczania nagród Emmy w czarnym komplecie z bardzo głębokim dekoltem.

To jednak nie kreacja Kardashianki odbiła się tego wieczoru największym echem. 44-latka pozowała do zdjęć u boku swojego wytatuowanego męża. W pewnym momencie para postanowiła obdarzyć się soczystym całusem. Rzadko kiedy gwiazdy pozwalają sobie na tak dużo czułości podczas publicznych imprez. Mamy jednak do czynienia z córką Kris Jenner, która do perfekcji opanowała wzbudzanie zainteresowania mediów.